Технологически РФ не может сделать из неуправляемых бомб управляемые – "апгрейд" ФАБов оккупанты проводят лишь за счет установки дополнительных подкрылок, объяснил Селезнев.

Российская авиация использует для ударов по Украине неуправляемые фугасные авиабомбы. Они не являются высокоточными и летят туда, "куда ветер занесет".

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт Владислав Селезнев. Он подчеркнул, что у России нет технологий, чтобы превратить неуправляемые фугасные бомбы в управляемые. Однако они все равно несут смерть и разрушения.

"ФАБ – это фугасные свободнопадающие бомбы, которые летят туда, куда их ветер занесет. И под массой своего веса они падают на какие-то территории. Они не являются высокоточным оружием и объем разрушений, который они несут, зависит от боевой части. Они могут быть и 250 кг, и 500 кг, и порядка 1 тыс. кг, и 1,5 тыс. кг, и даже 3 тыс. кг боевой части. Их россияне активно использовали во время постоянных бомбардировок города-крепости Мариуполя. Фактически с помощью этих фугасных авиабомб был уничтожен наш приморский город", – отметил эксперт.

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Россияне используют для ударов по Украине и управляемые авиабомбы. Однако, как объяснил Селезнев, в этом вопросе есть некая путаница. По его словам, РФ технологически не способна превратить фугасные бомбы в корректрируемые боеприпасы.

"Апгрейд этих авиабомб россияне делают лишь за счет установки дополнительных подкрылок, которые увеличивают планирующую площадь, что позволяет этим авиабомбам перемещаться на большее расстояние, нежели они смогли это делать, свободно падая. Поэтому я бы не стал говорить о том, что эти авиабомбы являются высокоточными, способными кардинально изменить ситуацию на поле боя. То, что они способны преодолевать большие расстояния с момента пуска, позволяет российский пилотам самолетов, которые совершают пуски этих управляемых авиабомб, с больших расстояний от линии боестолкновения, создать условия для своей безопасности", – добавил он.

Селезнев подчеркнул, что такие бомбы не попадают в зону действия украинских систем противовоздушной обороны.

Как РФ модернизирует свое оружие

Российские СМИ сообщают, что новые российские самолеты Су-57 были усилены дронами. Беспилотники будут закреплены на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке. Отмечается, что дроны будут выполнены в нескольких вариантах: ударные, разведывательные или для ведения радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Россия утяжеляет танки Т-62 тоннами дополнительной брони. Из-за перегрузки и без того медленная техника становится еще медленнее. Кремль начал восстанавливать старые Т-62 в прошлом году. Это обусловлено тем, что потери оккупационных войск РФ в современных танках превысили 1000 машин.

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