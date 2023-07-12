Александр Коваленко отметил, что для разминирования полей, применяется ряд средств дающий гарантию безопасного прохода.

Военный обозреватель Александр Коваленко прокомментировал утверждение, что Украине передадут кассетные боеприпасы, чтобы разминировать поля.

Он заявил, что слышал о такой методике, но назвать её передовой язык не поворачивается.

"Подрыв большой площади суббоеприпасами кажется логичным на минном поле. Но - нет. Во-первых, при воздействии кассетных боеприпасов по минным полям, действительно, часть мин может детонировать, это правда, а часть - нет. То есть, в поле будут продолжать находится мины, создающие соответствующие риски. Во-вторых, сами кассетные БП не всегда детонируют, что тоже является риском", - написал Коваленко.

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Эксперт отметил, что для разминирования полей, применяется ряд средств дающий гарантию безопасного прохода.

"Например, установки разминирования, такие как УР-77 или М-58, позволяющие разминировать площадь 100х5 метров. И вдоль этой "дорожки" гарантированно не будет ничего, что может взорваться. Так же, важны тралы и прочие инженерные средства. Но вариант с "разминированием" посредством обстрела полей реактивными боеприпасами - не вариант. С другой стороны, я удивлён, что в пакетах помощи от наших партнёров, практически отсутствуют установки разминирования", - добавил он.

Передача кассетных боеприпасов для Украины - детали

Несколько дней назад стало известно, что в рамках нового пакета военной помощи для Украины Соединенные Штаты Америки предоставят украинским военным в том числе и кассетные боеприпасы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переданные Соединенными Штатами Америки кассетные боеприпасы Украина планирует использовать только на временно оккупированных Россией территориях.

Министр обороны Алексей Резников на полях саммита НАТО заявил, что предоставление Украине кассетных боеприпасов изменит правила игры на войне против оккупантов.

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