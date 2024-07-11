По словам эксперта, такому БпЛА не страшны никакие препятствия.

Эксперт по радиотехнологиям Сергей Флеш заявил, что сейчас в Украине есть как минимум пять локальных разработчиков дронов с искусственным интеллектом. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Киев24".

"И вот американская компания показала нам подобное аналогичное решение. Чтобы наши телезрители понимали, что это такое, я объясню. Вы все знаете, что такое РЭБ. Он закрывает, к примеру, машину, технику или пехотинца куполом на 40-60 метров, поэтому FPV может подлететь, как со стороны противника, так и с нашей стороны. Для того, чтобы эти дроны могли атаковать сквозь РЭБ-купола, придумали технологию машинного зрения, поэтому не совсем правильно называть это "искусственным интеллектом", ведь это определенный элемент машинного зрения", - объяснил эксперт.

Он добавил, когда оператор дрона подлетает к врагу, то он с высоты 150-200 метров обозначает цель, после чего БпЛА самостоятельно захватывает и летит к ней. По его словам, этому беспилотнику не может помешать ни РЭБ, ни потеря связи, ни ветер, ни движение машины.

"Все равно дальше это машинное зрение доведет FPV до цели, который 100% поразит ее. Неважно, что там будет - техника или машина, скажем, любой кадр, на котором можно сфокусироваться. Мы говорим, что за этим будущее, однако такая технология делает дрон дороже на 200-300 долларов, поэтому мы сейчас, как и наш противник, не спешим внедрять повсеместно, но когда на направлениях фронта будет полностью проблема, которая связана с вражеским насыщением средств РЭБ, нам придется использовать эту технологию везде", - подчеркнул Флеш.

Дроны для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, в Дании подписали соглашение о международном сотрудничестве в области беспилотников, поэтому коалиция дронов для Украины стала еще шире. Согласно этому документу, Украина получит 1 миллион малых ударных БпЛА в ближайший год.

Также сообщалось, что Нидерланды выделили 20 млн евро в общий фонд новой коалиции по закупке беспилотников для Украины.

"Разработка и внедрение беспилотников становится решающим фактором в боевых действиях. У Украины есть дефицит беспилотников, у РФ - нет. Чтобы уменьшить недостаток, Латвия и Украина создали коалицию беспилотников, к которой присоединились Нидерланды. Цель коалиции - передать Украине 1 миллион беспилотников в этом году, а позже расширить поставки на другие типы беспилотников, например, для разведки", - отметили в Минобороны страны.

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