Украина может получить дроны только в случае их модификации.

В Соединенных Штатах Америки рассматривают возможность передачи Украине беспилотника Gray Eagle. Однако из-за потенциальной опасности потери чувствительных технологий сначала его могут модифицировать.

Как сообщает CNN со ссылкой на двух осведомленных собеседников, Украина уже долгое время просит США передать многоцелевые беспилотники Gray Eagle MQ-1C, оснащенные ракетами Hellfire.

"Существуют конкретные и очень технические настройки и ограничения, которые могут быть проведены с ними, что может осуществить это (передачу дронов Украине – ред.) возможным в ближайшей перспективе. Но эти вещи требуют времени и являются достаточно сложными", – отметил собеседник телеканала.

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Официальный представитель США подтвердил, что военные ведут работу по изучению того, какие изменения возможно сделать в дроне, изготовленном компанией General Atomics и известном в армии как MQ-1C.

Дискуссии о передаче Gray Eagle продолжаются. При этом ни украинская, ни американская стороны не исключают никаких вариантов. В то же время источники телеканала в США отмечают, что без проведения определенных модификаций Украина вряд ли получит эти дроны.

"До сих пор существует реальный интерес в предоставлении этой конкретной системы, при условии, что мы сможем внести необходимые модификации, и они все еще будут полезны Украине на поле боя", – заявил американский чиновник.

Дроны Gray Eagle

В октябре 2022 года стало известно, что Украина не получит от США беспилотники Gray Eagle MQ-1C. В администрации американского президента Джо Байдена считают, что такая помощь приведет к эскалации конфликта.

В отличие от большинства ударных дронов, MQ-1C Gray Eagle создавался по заказу не Воздушных сил, а армии США. Конструктивно Gray Eagle от Predator отличается большей максимальной взлетной массой, полезной нагрузкой, а также двигателем.

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