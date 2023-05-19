Константин Криволап отметил, что "Кинжалы" нельзя относить к гиперзвуковым ракетам.

В России называют "Кинжал" гиперзвуковыми, но они такими не являются. Ракета после запуска хоть и имеет высокую скорость, но поддерживать ее не может.

По словам авиационного эксперта экс-инженера по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константина Криволапа, гиперзвуковой называется ракету, которая летит по траектории, маневрирует и попадает в цель на гиперзвуковой скорости, которая более чем в пять раз превышает скорость звука - скорость Маха.

"После запуска ("Кинжал" поднимает в небо самолет МиГ-31К – УНИАН) в ней включается свой двигатель, она набирает скорость, но данные по ее скорости отличаются. В России говорят, что она якобы достигает 10 Махов. Однако в это никто не верит. На форумах российских фанатиков говорится, что она реально набирает максимум 5 - 5 с чем-то Махов. В настоящее время она не имеет связи ни с GPS, ни с ГЛОНАСС", - отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

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Кроме того, он указал, что ракета не способна поддерживать высокую скорость во время всего полета, потому что ей необходимо получить данный навигации и найти цель, что сделать на такой скорости очень сложно. В связи с этим нет подтверждений точности "Кинжалов".

Криволап указал, что ракета идет к цел по баллистической траектории, а ее скорость составляет от 1,5 до 2,5 Махов, что не является гиперзвуковой скоростью. Такую цель для Patriot сбить не сложно.

Сбитые в Украине "Кинжалы" - последние новости

Первую ракету "Кинжал" украинской ПВО удалось сбить в ночь на 4 мая, но информацию об этом историческом событии обнародовали не сразу.

16 мая оккупанты устроили очередную массированную атаку по Киеву. Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ПВО сбили все российские ракеты, среди которых "Калибры", "Кинжалы", С-400 ("Искандер-М").

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