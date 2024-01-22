Избиратели Путина уже могут наблюдать за результатом его политики из своих окон, добавил эксперт.

Удары по российским объектам в Ленинградской области свидетельствуют о том, что украинская армия располагает действенными дальнобойными средствами, говорит военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По его словам, это свидетельствует о переходе к новому этапу ведения боевых действий. "Расстояние до цели по прямой составляет от 700 до 900 километров. Для того, чтобы обойти узлы российской противовоздушной обороны и различные угрожающие направления, то подобная траектория должна составлять где-то 1200 километров", - сказал эксперт в эфире "Эспрессо".

Рябых отмечает, что эти дальнобойные средства могут обходить российские системы ПВО и поражать объекты, которые оккупанты используют для обеспечения своей армии горюче-смазочными материалами и ведения экономической деятельности.

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"Россияне, которые обожают Путина, уже могут наблюдать за результатом его политики непосредственно из своих окон, причем далеко от линии фронта", - отметил он.

Атака дронов на Ленинградскую область: что произошло

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 января загорелся нефтяной терминал морского порта компании "Новатэк" в поселке Усть-Луга. Свидетели пожара заявляли, что слышали пролет беспилотного летательного аппарата и взрывы перед этим.

Источник УНИАН говорит, что Службой безопасности Украины была осуществлена спецоперация, они успешно использовали дроны-камикадзе для этой атаки.

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