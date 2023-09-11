Не исключено, что Украина получит обе системы, названные источниками издания, однако решение по их поставкам еще окончательно не принято.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена близка к принятию решения о предоставлении Украине кассетных боеприпасов большой дальности. Речь идет либо о ракетах ATACMS, либо о GMLRS.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников. Трое собеседников издания заявили на условиях анонимности, что возможность поставки Украине ракет ATACMS (дальность до 300 км) или управляемых снарядов GMLRS (около 70 км) с кассетными бомбами Штаты начали рассматривать после того, как увидели высокую эффективность использования украинскими военными кассетных снарядов, которые были предоставлены ранее. При этом не исключено, что Украина получит обе системы.

Два источника отметили, что Белый дом хочет усилить украинское войско "в самый важный момент", когда на передовой "наметился прогресс".

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При этом издание отмечает, что решение еще не принято и даже может быть отменено. Администрация Байдена не может одобрить поставки Украине ракет ATACMS уже несколько месяцев.

Оружие для Украины: последние новости

Правительство Германии поручило компании Rheinmetall, производящей вооружение, поставить в Украину 40 боевых машин пехоты Marder. Таким образом, общее количество БМП Marder, которые будут поставлены в Украину, достигло 80.

Кроме того, 8 сентября сообщалось, что Литва передала Украине полтора миллиона патронов. В Минобороны страны добавили, что в ближайшее время отправят системы NASAMS, средства для борьбы с дронами, логистическое оборудование и другое обеспечение.

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