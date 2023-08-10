Несмотря на заявления партнеров, реальные потребности ВСУ далеки от полного удовлетворения.

Западные партнеры дают Украине относительно мало оружия из-за того, что уже не боятся победы России и выхода российских войск на границы НАТО. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

Он отметил, что партнеры хорошо понимают и откровенно захватническую природу российского вторжения, и невозможность договориться с Владимиром Путиным. Но также они понимают, что у России нет ресурсов для полноценной войны с НАТО.

"Но они понимают и другую сторону этого дела - Украина точно не падет. Независимо от того сколько у нас будет оружия – Украина не падет. Россия не одержит победу в войне. Россия не подойдет к западным границам. Поэтому они чувствуют себя крайне комфортно", - считает Подоляк.

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При этом советник главы ОП уверен, что Запад до сих пор имеет немало иллюзий в отношении России. К примеру, не понимает проблему усиления российского влияния в Африке и Азии, а также пытается получить определенные дивиденды из того, что из-за санкций России платит значительно дороже за весь импорт, который идет с Запада.

"Сегодня они где-то подсознательно думают: с одной стороны мы играем в игру "война в Украине"; с другой стороны мы обнулили репутацию России, а с третьей – повысили цену коррупционных премий, которые можем получать", – объясняет Подоляк.

Поставки оружия Украине

Сегодня появилось интервью представителя Белого дома Джона Кирби каналу CNN, в котором он заявил, что Украина якобы получила все, что просила для контрнаступления.

"В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского списка покупок". Что еще более важно, мы даем им инструменты и оружие, которые им нужны для прорыва этих линий (защиты)", – сказал Кирби.

Такие заявления американские чиновники делали и накануне контрнаступления. Но на самом деле эти слова не соответствуют действительности. На пример, Украина постоянно призывает партнеров передать дальнобойные ракеты, что позволят уничтожить российскую логистику. Также Украине нужна боевая авиация, которой Запад не дает. Кроме того, достаточно ограниченными являются поставки систем ПВО, танков, артиллерии, инженерной военной техники, что также существенно ограничивает возможности ВСУ.

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