Такие БМП уже уничтожались или "трофеились" на войне в Украине, подчеркнул Коваленко.

Российские оккупационные войска получили от "Уралвагонзавода" БМП-1АМ "Басурманин". В 2023 году была передана 131 единица.

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, общий заказ на восстановление старых БМП-1 после консервации и модернизации до модификации 1АМ "Басурманин" на 145 машин был сорван.

"С учетом срыва даже такого незначительного заказа, по сути, требовалось производить 12 машин в месяц – ротный комплект, на 2024 год заказ составит 150 машин", – добавил он.

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Говоря о характеристиках этой БМП, Коваленко рассказал, что она явлется модернизацией БМП-1 от 2018 года с БМ от БТР-82А и двигателем УТД-20С1 на 300 л.с. Кроме того, "Басурманин" получил комплекты защиты верхней полусферы башни, средства понижения заметности и генераторы шума ЛГШ-689. Дальность подавления составляет до 200 м, а диапазон частот – 860-886/902-928 МГц.

"Также отмечу, что согласно верифицированным данным, за время полномасштабного вторжения в Украину было уничтожено, повреждено и затрофеено 47 БМП-1АМ "Басурманин". Согласно неверифицированным – около 100 единиц", – резюмировал он.

Оружие РФ: другие новости

Во время атаки 7 февраля Россия ударила по Украине ракетой "Циркон", этот факт уже официально подтвердили эксперты. Капитан 1 ранга запаса ВМС, заместитель начальника штаба ВМС (2004-2020) Андрей Рыженко отметил, что скорость этой ракеты составляет 10 Мах – то есть за 1 секунду она пролетает 3 километра. Примечательно, что изначально она разрабатывалась для поражения надводных кораблей.

В то же время Forbes отмечает, что Россия бросает на штурмы старые танки 1950-х годов. Москва вынуждена идти на этот шаг из-за больших потерь и неспособности наладить производство новых танков.

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