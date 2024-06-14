Цена одной ракеты AIM-120C-8 семейства AMRAAM вместе со смежными расходами может превышать 6 миллионов долларов.

В Агентстве военного сотрудничества американского Минобороны обнародовали разрешения на продажу оружия для уничтожения воздушных целей в другие страны, которые дают возможность оценить примерную стоимость ракет для NASAMS и западных истребителей. Об этом сообщает Defense Express.

Речь идет о Дании и Норвегии, которым разрешили закупить ракеты "воздух - воздух" AIM-120C-8, а также Нидерландах, которые хочу получить AMRAAM-ER, предназначенные для зенитных ракетных комплексов NASAMS.

В документах определено количество и предельная стоимость этих образцов. Сообщается, что Нидерландам дали разрешение на 174 ракеты AMRAAM-ER. Вместе с обеспечением сумма составит до 678 млн долларов.

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Таким образом, цена одной экспортной AMRAAM-ER составляет до 3,9 млн долларов.

Еще более "интересная" ситуация с AIM-120C-8 семейства AMRAAM. Как говорится в документах, Дания и Норвегия получили разрешения на закупку 84 и 300 таких ракет на 215 млн долларов и 1,94 млрд долларов, соответственно.

Это означает, что цена одной ракеты AIM-120C-8 для Дании составит до 2,56 млн долларов, а для Королевства Норвегия - до 6,46 млн. Почему именно возникла такая разница - неизвестно.

Стоит отметить, что в DSCA указывают максимальную цену, которая в непосредственной сделке может быть меньше. Впрочем, новые данные все равно являются неплохой иллюстрацией примерной стоимости современных ракет для уничтожения целей в воздухе.

Сколько стоит западное оружие

Ранее стало известно, что правительство Испании заключило соглашение с корпорацией KDA на поставку одного зенитного комплекса NASAMS последней версии. Сумма контракта составила 410 млн евро.

А еще ранее сообщалось о намерениях Греции продать 108 истребителей F-16: цена этих самолетов якобы может составлять от 2 до 2,5 млрд евро.

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