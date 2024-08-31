Российский военно-промышленный комплекс продолжает изготавливать самолеты, которые могут быть носителями управляемых авиабомб.

Россия не может производить боевые самолеты сотнями, однако способна строить несколько десятков в год. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

"В этом году ожидается, что они (россияне, - УНИАН) в целом выпустят не более 20 самолетов, из которых около 15-16 могут быть Су-34/Су-35", - считает специалист.

Эти самолеты являются носителями управляемых авиабомб, в частности, боеприпасов, оснащенных комплектами наведения УМПК. По мнению эксперта, одной из главных задач на данном этапе является посыл украинской противовоздушной обороны для уничтожения этих самолетов над территорией РФ.

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Военно-промышленный комплекс РФ продолжает создавать новые и модернизированные образцы боевой авиации. Так, недавно россияне представили легкий боевой самолет, разработанный на базе тренировочного Як-130. Основной целью модернизации является расширение боевых возможностей самолета для повышения его конкурентоспособности на внешнем рынке.

Также россияне продолжают разрабатывать новый малозаметный истребитель Су-75 Checkmate, с которым они связывают большие экспортные ожидания. Впрочем, по мнению экспертов, этот самолет будет никому не нужен. Ни сейчас, ни в будущем.

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