Коваленко назвал два основных момента, как операция ЦАХАЛ может сорвать поставки иранских дронов российским оккупантам.

На фоне стабильности налетов иранских дронов-камикадзе на Украину военно-политический обозреватель Александр Коваленко ответил, сможет ли операция ЦАХАЛ в секторе Газа повлиять на поставки иранских Shahed-131/136 России.

"Ответ, к сожалению, очень маловероятно", - констатировал он.

Коваленко назвал два основных момента, как операция ЦАХАЛ может сорвать поставки иранских дронов российским оккупантам.

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Первый - это в результате ударов ВВС ЦАХАЛ по Ирану, по его комплексу ВПК и тем самым, уничтожению производственных линий Shahed-131/136.

"Но, увы, производство дронов-камикадзе осуществляется глубоко под землей. Для уничтожения таких предприятий необходимо применять тяжелые противобункерные бомбы, а это означает - военная операция ВВС в воздушном пространстве Ирана, закрытом эшелонированной ПВО, которую предварительно нужно будет либо уничтожить, либо серьезно ослабить", - пояснил эксперт.

При этом он отметил, что настолько масштабную операцию, подразумевающую несколько этапов и не одноразовый, а многоразовый налёт, с очевидными немалыми потерями среди авиации ЦАХАЛ, проводить будут только в критически крайнем случае, а он даже близко не наступил.

Второй - это в результате операции ЦАХАЛ в секторе Газа Иран начнет передавать Shahed-131/136 ХАМАСу для осуществления налетов на Израиль. "Это очень маловероятно", - отметил Коваленко.

Аналитик пояснил, что ХАМАС применяет более дешевые и быстрые дроны, реактивные снаряды и их перехватывает Железный купол. Пуски Shahed-131/136 по Израилю не будут носить того эффекта, что по Украине, но очень быстро истощат запасы Ирана. "Это неоправданные ресурсные затраты, когда есть более дешевые и массовые средства воздействия", - отметил он.

Аналитик добавил, что доставка Shahed-131/136 в сектор Газа это проблематичная логистическая задача, не позволяющая в короткие сроки снабдить террористов серьезным "авиакрылом" дронов-камикадзе.

Ввиду вышесказанного Коваленко отметил, что сомневается в том, что операция ЦАХАЛ и новая катализация противостояния в регионе повлияет на производство и поставки иранских Shahed-131/136 в РФ.

Ситуация в Израиле

7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль и захватили несколько городов. В Израиле была объявлена мобилизация и военным удалось очистить города от боевиков.

При этом Иран не стал скрывать свое удовлетворение происходящим и тут же выразил поддержку ХАМАСу. Мировые СМИ уже написали о том, что боевики ХАМАСа начали планировать нападение год назад при мощной поддержке иранских союзников, которые дали военную подготовку и логистическую помощь, а также десятки миллионов долларов на оружие.

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