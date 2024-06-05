США намерены создать крылатую ракету, цена которой была бы примерно $150 тыс. за единицу.

Воздушные силы США объявили конкурс на создание крылатой ракеты, которая бы стоила примерно $150 тыс.

Предполагается, что этот шаг даст американцам огромное преимущество в гипотетическом конфликте будущего, где будут запущены сотни таких ракет. Об этом сообщает Defense Express.

На первый взгляд, $150 тыс. очень большая сумма. Однако на самом деле это копейки на фоне того, сколько стоят современные крылатые ракеты. Так, стоимость одной Storm Shadow составляет более $2 млн, а российскую Х-101 оценивают как минимум в $1,2 млн.

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Для участия в проекте, который получил название Enterprise Test Vehicle (ETV), выбрали компании Anduril Industries, Integrated Solutions for Systems, Inc., Dynetics и Zone 5 Technologies.

Предполагается, что ракета будет иметь дальность 500 км. У участников конкурса есть всего 7 месяцев для того, чтобы представить образец, готовый к летным испытаниям. На помощь им может прийти 3D-печать. Кроме того, по меньшей мере некоторые образцы будут созданы на основе уже существующих боеприпасов. Например, проект от Zone 5 Technologies очень похож внешне на знаменитую ракету AGM-158 JASSM, а Dynetics создаст прототип на базе управляемой авиабомбы GBU-69/B.

Новейшее оружие американцев

Недавно сообщалось об испытаниях гипотетической супер-дальнобойной ракеты класса "воздух-воздух", которую подвесили под самолет F/A-18E/F Super Hornet Военно-морских сил США. Эксперты считают, что такое оружие сможет поражать воздушные цели на дальности более 500 км.

Также напомним, что сейчас американцы активно тестируют перспективный стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider.

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