Дрон-камикадзе Altius-700M может поражать цели на дальности до 160 км.

Anduril Industries, создавшая популярную серию БПЛА Altius, показала испытания своей новой разработки - Altius-700M. На это обратили внимание специалисты The War Zone.

Испытания провели на полигоне Дагвей, что в штате Юта. На них можно увидеть, как Altius-700M поражает макет зенитно-ракетного комплекса Бук-М1-2, который очень похож на реальный комплекс. Отметим, что этот ЗРК активно использовался Россией во время вторжения в Украину.

На испытаниях Altius-700M "продемонстрировал безупречную эффективность системы с прямыми попаданиями во время шести миссий". На представленном видео можно оценить не только высокую точность БПЛА, но и высокую мощность его боевой части, масса которой составляет 15 кг.

Для сравнения, общая масса предыдущей разработки Anduril Industries - БПЛА Altius-600M - составляет 9-12 кг в зависимости от его полезной нагрузки. Напомним, в прошлом году Пентагон объявил о передаче Altius-600 Украине в качестве помощи.

Anduril Industries заявляет, что дальность Altius-700M составляет 160 км, время барражирования дрона - 75 минут. Altius-700M построен по открытой архитектуре, что позволяет его легко обновлять и модернизировать. В компании отметили также, что уже имеют заказчика, но не могут поделиться дополнительной информацией.

Американские "камикадзе" в Украине

В прошлом году УНИАН сообщал, что США могут передать Украине несколько партий БПЛА Switchblade 600 - тактических барражирующих боеприпасов, разработанных американской компанией AeroVironment.

Этот дрон несет противотанковую боевую часть типа Javelin, предназначенную для нейтрализации бронетехники. Масса БПЛА - 23 кг.

По состоянию на осень прошлого года украинские Силы обороны имели большее количество менее мощных БПЛА Switchblade 300, но как тогда заявлялось, ситуация скоро изменится.

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