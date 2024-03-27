Простейшие акустические датчики, впервые опробованные сто лет назад, возвращаются для защиты от угрозы со стороны России.

Украина прибегла к хитрому методу отслеживания приближающихся беспилотников и ракет. Для этого используется сеть из тысяч мобильных телефонов по всей стране.

Издание The Telegraph пишет, что генерал Джеймс Хекер, глава ВВС США в Европе, описал самые простые акустические датчики как сеть из тысяч мобильных телефонов, прикрепленных к 6-футовым столбам.

Национальная сеть командования и управления ПВО Киева, известная как "Вираж", опирается как минимум на 40 отдельных видов сенсорных сетей для обнаружения, отслеживания и идентификации воздушных угроз. Акустические датчики собирают нехарактерные звуки из окружающей среды, а затем с помощью искусственного интеллекта определяют, являются ли аномалии приближающимися дронами-камикадзе или ракетами.

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Доктор Томас Витингтон, эксперт по противовоздушной обороне из Королевского института объединенных служб, сказал: "Интересно, что эта технология возвращается, ведь до изобретения радара в 1920-1930-х годах она была нарасхват. История, в некотором смысле, идет по кругу, но с адаптацией к технологическому веку, который мы имеем сегодня".

Самый простой датчик, изготовленный неправительственной организацией под названием "Скайфортресс", размещен в районах, расположенных вблизи линии фронта в Украине. Он состоит из смартфона с операционной системой Android, помещенного в коробку с другими коммерчески доступными технологиями.

Мобильные телефоны постоянно включены и записывают информацию, чтобы обнаружить приближающиеся воздушные цели, и используют местные мобильные телефонные сети для передачи информации в централизованную систему.

Эти системы финансируются в рамках инициативы "Безопасное небо" - программы, созданной в рамках платформы президента Владимира Зеленского United24.

Описывая систему, Михаил Федоров, министр по цифровой трансформации, сказал в прошлом году: "Это очень полезно для нас, чтобы лучше понимать, что происходит в нашем небе. Это совершенно революционная прорывная технология".

Инициатива собирает деньги на 12 500 датчиков, созданных украинской компанией Ajax Systems, для размещения в Сумской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Вторая система, используемая вооруженными силами Украины, известна под названием Zvook, которая использует аналогичные акустические технологии для получения более точного представления о небе над страной. Датчики этой системы, основанные на машинном обучении, используют микрокомпьютеры, а не мобильные телефоны, чтобы обнаруживать беспилотники на расстоянии трех миль, крылатые ракеты на расстоянии четырех миль и баллистические ракеты на расстоянии шести миль. Искусственный интеллект помогает системе отличить мычание коровы от звука приближающегося беспилотника.

Марьян Сулим, исполнительный директор компании Zvook, рассказала: "Мы обнаруживаем воздушные угрозы, и тогда военные могут включить радарные системы, чтобы выделить определенный регион. Это вспомогательная система. Она не заменяет радар, а делает его более эффективным".

В настоящее время компания покрывает своими 210 датчиками 5% территории Украины - 5400 квадратных миль. По ее оценкам, она может покрыть всю страну 8000 своих устройств, производство которых стоит около 400 фунтов стерлингов. Системы были установлены на критически важных объектах инфраструктуры, таких как телефонные мачты и электроподстанции.

Когда недавно Украина подверглась атаке 84 беспилотников-камикадзе, подобные акустические системы использовались для предоставления наземным командам информации об их траекториях.

По словам генерала Хекера, мобильные огневые группы смогли перехватить по меньшей мере 80 дронов, получив эту информацию. По его словам, страны НАТО сейчас также изучают возможность использования этого оборудования для усиления собственных сетей ПВО.

Атаки дронов на Украину - последние новости

Оккупанты почти каждую ночь терроризируют Украину дронами. Так, в ночь на 26 марта россияне запустили 12 ударными БпЛА типа Shahed. Дроны были запущены с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и российской Курской области. Кроме этого, враг нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Донецкой области.

Кроме того, в ночь на 27 марта российские оккупанты атаковали территорию Украины ударными БпЛА типа Shahed. Всего применено 13 вражеских беспилотников. Сбиты - 10 в Харьковской, Сумской и Киевской областях.

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