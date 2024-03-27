Все ударные дроны на этот раз были запущены с территории РФ.

Ночью 27 марта российские оккупанты атаковали территорию Украины ударными БпЛА типа Shahed.

Об этом сообщили в Воздушных силах. Там отметили, что дроны были запущены из Курской области России. "Всего применено 13 вражеских беспилотников. Сбиты - 10 в Харьковской, Сумской и Киевской областях", - уточнили в Воздушных силах.

Там добавили, что к отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Видео дня

Атаки дронов на Украину

Оккупанты почти каждую ночь атакуют территорию Украины ударными дронами. Так, в ночь на 26 марта россияне запустили 12 ударными БпЛА типа Shahed. Дроны были запущены с мыса Чауда в оккупированном Крыму и российской Курской области. Кроме этого, враг нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Донецкой области.

"Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины в Николаевской и Харьковской областях. Сбиты все 12 "шахедов"", - уточнили тогда в Воздушных силах.

А 25 марта в Киеве прогремела серия взрывов. Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что оккупанты нанесли удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма. Их уничтожили украинские защитники.

Вас также могут заинтересовать новости: