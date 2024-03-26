Дроны были сбиты в пределах двух областей.

Ночью 26 марта российские оккупанты атаковали территорию Украины 12 ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Там отметили, что дроны были запущены с мыса Чауда в оккупированном Крыму и российской Курской области.

Кроме этого, враг нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Донецкой области.

Видео дня

"Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины в Николаевской и Харьковской областях. Сбиты все 12 "шахедов"", - уточняется в сообщении.

Война в Украине: новости

Вчера утром в Киеве прогремела серия взрывов. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что российские оккупанты нанесли удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Их уничтожили украинские защитники.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки нет попаданий в многоэтажные жилые дома. Известно о 10 пострадавших, двое из которых - в больнице. В результате падения обломков повреждено многоэтажное нежилое здание, спасатели разбирали завалы.

Вас также могут заинтересовать новости: