Они следят за соблюдением норм международного гуманитарного права.

В каждой украинской бригаде, которая участвует в операции на территории Курской области, есть военные юристы. Они отвечают за то, чтобы действия украинских сил были законными.

Об этом в комментарии Le Monde рассказал командир 59 бригады по юридическим вопросам Александр Цехоцкий. Он говорит, что всегда имеет при себе справочник Минобороны, где описаны особенности применения норм международного гуманитарного права в ВСУ:

"В моей бригаде нас четверо, но в каждом батальоне также есть свои юристы. Если солдат нарушит правила, то будет проведено расследование и его будут судить".

Журналисты отмечают, что опрашиваемые ими люди не сообщали об украинских преступлениях на территории Курщины. Один из военных рассказал, что они показывали местным жителям видео с военными преступлениями, которые российская захватническая армия совершала в Украине.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко напомнил, что операция на Курщине находится под пристальным вниманием мира, а Украина держит курс на вступление в Европейский союз.

"Все в администрации президента и Министерстве обороны это осознают и постоянно настаивают на необходимости соблюдения Женевских конвенций. Иначе это слишком рискованно и повредит нашей репутации", - добавил он.

Глава организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук называет ситуацию на Курщине огромным вызовом, поскольку украинские солдаты несут ответственность за гражданских россиян, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях. Поэтому Украина должна гарантировать им доступ к еде, медицинской помощи и социальным услугам.

ВСУ в Курской области

В начале августа украинские силы прорвали российскую границу и пошли в наступление на российскую территорию. Уже позже стало известно о создании военной комендатуры на контролируемой ВСУ части региона.

В Москве заявляли, что в результате вторжения погибли по меньшей мере 12 человек, еще 201 получили ранения. Тем временем управление Верховного комиссара ООН по правам человека установило имена четырех погибших и трех раненых гражданских, однако это произошло при обстоятельствах, которые "еще предстоит проверить".

Украина приглашала на контролируемую ею территорию Курщины представителей Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста.

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