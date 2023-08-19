Учебники по военному делу после украинско-российской войны надо будет переписывать, заявил Александр Коваленко.

Украинско-российская война ознаменовалась рядом удивительных вещей, которые изменят подход к изучению военного дела.

Как написал военный обозреватель Александр Коваленко у себя на канале, Силы обороны Украины продемонстрировали уникальные достижения.

"Я неоднократно подчеркивал, что война в Украине уникальна и такой в современной истории – не было. Уникальные операции, уникальные решения и уникальные ситуации. Примеров этого можно приводить множество. Например, когда страна-агрессор с флотом, проигрывает морской бой стране без флота. Такого в истории еще никогда не было. Или страна-агрессор, у которой самая опасная и многочисленная десантная компонента, из более чем 30 воздушных десантных операций, смогла осуществить успешно лишь одну", - пишет обозреватель.

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Также Коваленко сравнил количество российских и украинских войск на Запорожском направлении. По его словам, там у ВСУ втрое меньше группировки, чем у оккупантов, но при этом рашисты отступают, а Силы обороны Украины продвигаются вперед.

"Удерживает Запорожскую область потенциал: до 105 тысяч личного состава, до 470 танков (33% от штатной комплектации), до 1410 ББМ (32% от штатной комплектации), до 720 единиц ствольной артиллерии (48%), до 230 РСЗО (15%). Первую линию обороны, самую сложную и экстремальную, СОУ прорвали. Рашисты задействовали резервы, стали подтягивать дополнительные подразделения 49 ОВА и 68 АК, подтягивают стратегические резервы. Однако, СОУ ежедневно продвигаются оттесняя врага", - добавил Коваленко.

Вооруженные силы Украины пишут историю

Ранее американские аналитики похвалили ВСУ за выбранную тактику ведения войны.

А заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что военное мастерство защитников Украины будут изучать ученые.

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