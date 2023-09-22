Когда у оккупантов падает несколько позиций на флангах, начинают сыпаться другие позиции.

Харитин Старский, прессофицер бригады быстрого реагирования "Рубиж" Национальной гвардии Украины рассказал, какие есть предпосылки для скорой деоккупации Бахмута.

В эфире телемарафона он отметил, что россияне уже сами признают, что им вскоре придется бежать из Бахмута.

"Даже сами оккупанты, которые находятся в Бахмуте, и не только в самом городе, но и в тех селах, которые были освобождены недавно, они еще несколько недель назад, по нашей информации ходили такие разговоры, понимали и осознавали, что скоро им придется оттуда бежать. Делать "жест доброй воли", так называемый. Потому что ситуация для них складывается очень нехорошая", - акцентировал прессофицер бригады "Рубиж".

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Он добавил, что "для россиян очень характерен такой эффект домино". "Когда у них падает несколько позиций на флангах, например, и начинают сыпаться другие позиции. То есть, мы не раз видели, как они убегают с позиций ротами, я думаю все будет выглядеть примерно так именно", - пояснил Старский.

Украинские защитники продолжают продвижение у Бахмута, несмотря все попытки контратак со стороны врага.

"Как видим уже по освобожденной Андреевке и Клещиевке, мы продолжаем работать. В последнее время оккупанты пытаются контратаковать, то есть ситуация там достаточно динамичная, но у них ничего не получается. Вчера также была попытка восстановить их утраченные позиции и улучшить их тактическое положение на этом направлении, в частности, в районе Клещиевки, но у них ничего не получилось", - подчеркнул Старский.

Пресс-офицер бригады "Рубиж" отметил, что российские оккупанты "отчаянно" применяют шквальный огонь артиллерии во время своих контратак, пытаясь таким образом безуспешно восстановить утраченные позиции.

"Попытки контратаковать, грубо говоря, они применяют очень-очень плотно артиллерию... контрнаступления со стороны россиян ведутся силами взводов, силами усиленных рот и, конечно, применяется очень активно артиллерия. Но, в то же самое время мы видим, что они так это довольно отчаянно делают. Исходя из отчетов, которые мы ежедневно получаем, по 30-40 единиц артиллерии наша контрбатарея в них уничтожает", - добавил Старский.

Он резюмировал, что украинские защитники продолжают продвижение и сообщают о результатах уже по факту освобождения территории от врага. Подробнее мы об этом уже сможем говорить позже. Мы, в отличие от русских, не бросаем слов на ветер, как когда они говорят что "взяли все что можно". Мы говорим по факту, когда у нас уже есть определенный результат",- акцентировал Старский.

Ситуация вокруг Бахмута - детали

22 сентября в разговоре с американскими журналистами, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал деоккупацию трех украинских городов. Глава государства отметил, что существует комплексный план освобождения от российских оккупантов города Бахмут Донецкой области и еще двух ключевых украинских городов. Он подчеркнул, что борьба за освобождение всей территории Украины не будет прекращаться и зимой.

На прошлой неделе ВСУ взяли под контроль села Клещиевка и Андреевка, что в 8 км к югу от города Бахмут. На днях сообщалось, что за содержание этих населенных пунктов ведутся жестокие бои.

Украинские защитники пытаются закрепиться в районе железной дороги возле Клещиевки Донецкой области, чтобы полностью перекрыть возможности снабжение российским оккупантам и отбить у врага любые направления продвижения.

Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, беспощадно уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.