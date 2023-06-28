На этих площадках можно заметить периодически повторяющиеся объекты.

Беларуская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки, предположительно, полевого лагеря "вагнеровцев" в селе Цель в Беларуси (около 90 км от Минска).

На снимках - военная часть в Цели 17 и 27 июня. Там появились площадки: это могут быть палатки одинакового размера или крупногабаритная техника "вагнеровцев", допускают журналисты.

"На фото мы видим две площадки. Та, что в северной части, размером 270 на 170 метров. Та, что в восточной части, - 200 на 160 метров. На этих площадках можно заметить периодически повторяющиеся объекты. Это может быть совмещение подобных по размеру палаток (как в российском военном лагере на территории Обуз-Лесновского полигона) или крупногабаритной техники", - отмечают журналисты.

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Возможное размещение "вагнеровцев" в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получает ежедневные отчеты о ситуации на украинско-белорусской границе. В контексте перемещения в Беларусь "вагнеровцев" он заверил, что ситуация пока контролируемая.

Все руководство "Группы Вагнера" в настоящее время находится в Беларуси. Их беларуская база даже ближе к Москве, чем прежние полевые лагеря. Об этом заявил в своем Телеграм российский военный преступник Игорь Гиркин.

Польский президент Дуда уже выразил обеспокоенность в связи с тем, что вагнеровцы могут создать свою базу в буквально на границах Евросоюза.

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