Главной задачей эксперт назвал прекращение движения по мосту как автомобилей, так и поездов.

Разрушить Крымский мост сегодня очень сложно, для этого нужно мощное оружие. С этим, вероятно, могут справиться ракеты ATACMS.

Такое мнение высказал во время эфира с Марком Фейгиным военный эксперт Олег Жданов.

"Не обязательно обваливать главный пролет. Не надо рушить мост. Там очень много маленьких пролетов, которые начинаются прямо от береговой линии. Или хотя бы стык моста. Главное - перекрыть его в плане моста, чтобы он прекратил выполнять функции артерии. И тогда полуостров Крым превращается в тупик. Если успешная контрнаступательная операция (ВСУ, - УНИАН), то для российских войск нет смысла отступать в Крым. Если они будут понимать, что это тупик, то им выгоднее отступать на Мариуполь, Новоазовск и дальше в Ростовскую область, на Шахтинск", - объяснил он.

По словам Жданова, важно перекрыть движение по мосту как автомобилей, так и поездов. Дальше, добавил он, следует продолжить уничтожение военной инфраструктуры. Это превратит полуостров в демилитаризованную зону.

"Поэтому вопрос вхождения войск в Крым на сегодня становится все более реалистичным", - констатировал он.

Ранее шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что Украине сейчас необходимо нанести удар по Крымскому мосту, чтобы заставить российских оккупантов покинуть полуостров.

До этого советник ОПУ Алексей Арестович призвал забыть об уничтожении Крымского моста.