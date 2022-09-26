Поставки ожидаются в будущем.

Украина пока физически не получила передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS. Поставки еще не состоялись, однако есть решение об их одобрении.

Такой комментарий дал спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии порталу "Суспильне".

"Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили", — заявил Никифоров

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Информация о поставках упомянутых систем ПВО норвежского производства начала распространяться после заявления Зеленского в интервью CBS. Президент сказал: "Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО. Я хочу поблагодарить президента Байдена и Конгресс за положительное решение, которое уже одобрено. Мы получили NASAMS".

Как уточнил Никифоров, Зеленский подразумевал решение о поставках. При этом президент добавил, что выделенных Украине систем ПВО недостаточно для полной защиты от бомбардировок оккупантов. Нужно обезопасить гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты и жилые дома, а это — большая территория.

Украина получит NASAMS: что известно

Спикер Минобороны США, генерал Патрик Райдер 16 сентября сообщил, что первые две батареи норвежских ЗРК будут доставлены в Украину до 16 ноября. Такие сроки установили в Пентагоне.

Штаты заключили контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку NASAMS для нашей страны. Его общая стоимость составляет $180 миллионов.

По мнению эксперта Defense Express Ивана Киричевского, США передадут Украине системы ПВО скрытно и в ускоренном темпе. На это намекает форма контракта по их закупке.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что NASAMS усилят оборону Украины, но только при наличии достаточного количества систем для покрытия всей территории.

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