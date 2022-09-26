Украина пока физически не получила передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS. Поставки еще не состоялись, однако есть решение об их одобрении.
Такой комментарий дал спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии порталу "Суспильне".
"Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили", — заявил Никифоров
Информация о поставках упомянутых систем ПВО норвежского производства начала распространяться после заявления Зеленского в интервью CBS. Президент сказал: "Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО. Я хочу поблагодарить президента Байдена и Конгресс за положительное решение, которое уже одобрено. Мы получили NASAMS".
Как уточнил Никифоров, Зеленский подразумевал решение о поставках. При этом президент добавил, что выделенных Украине систем ПВО недостаточно для полной защиты от бомбардировок оккупантов. Нужно обезопасить гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты и жилые дома, а это — большая территория.
Украина получит NASAMS: что известно
- Спикер Минобороны США, генерал Патрик Райдер 16 сентября сообщил, что первые две батареи норвежских ЗРК будут доставлены в Украину до 16 ноября. Такие сроки установили в Пентагоне.
- Штаты заключили контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку NASAMS для нашей страны. Его общая стоимость составляет $180 миллионов.
- По мнению эксперта Defense Express Ивана Киричевского, США передадут Украине системы ПВО скрытно и в ускоренном темпе. На это намекает форма контракта по их закупке.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что NASAMS усилят оборону Украины, но только при наличии достаточного количества систем для покрытия всей территории.