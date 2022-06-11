Жданов отметил важность выведения стратегического для врага объекта из строя.

Украинской армии следует нанести удар по Крымскому мосту, соединяющему оккупированный полуостров с Краснодарским краем РФ. В настоящее время это сооружение враг использует для переброски своих войск в Крым.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Думаю, это обязательно надо сделать. Я понимаю, что ракетами мы будем месяц его долбить до разрушения... Но повредить его и прекратить его функционал как моста - главное", - сказал Жданов.

Как повредить Крымский мост

По словам эксперта, важно попытаться разрушить железнодорожную часть моста и сделать все для ограничения автомобильного движения по нему.

"Может быть, даже дорожный мост не трогать, а ударить по транспортным развязкам - въезду и выезду с моста - и контролировать их огневым режимом. А вот железнодорожное полотно надо повредить именно на мосту, потому что на мосту будут затруднены ремонтно-восстановительные работы", - объяснил эксперт.

Перспективы уничтожения Крымского моста

Как сообщал УНИАН, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост, который соединяет Российскую Федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.

В Кремле углядели в заявлении Данилова об ударе по Крымскому мосту "анонс теракта". Песков заявил, что в заявлении украинской стороны "много признаков деяний, подлежащих правовой проверке и дальнейшему наказанию".

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в настоящее время у Украины нет возможности уничтожить мост.