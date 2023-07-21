Украинские способности не ограничиваются только системами типа "Нептун", есть еще другие системы.

У Украины есть средства и будет еще больше возможностей, чтобы загнать Черноморский флот ближе к Туапсе, Новороссийску и не давать двигаться в зоне Крыма.

Так заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов прокомментировал заявление оборонного ведомства, в котором говорилось, что с сегодняшнего дня, 21 июля, все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации украинских морских портов на оккупированных территориях могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

"По сравнению с тем, как начиналась война, такие способности есть. И эти способности позволят нам выполнить ту амбицию, о которой еще в прошлом году говорил: "Загнать весь этот Черноморский флот ближе туда к Туапсе, Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма", - подчеркнул Гаврилов.

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Он подчеркнул, что способности Украины не ограничиваются только системами типа "Нептун", а есть еще и другие системы. "Мы сильнее в этом вопросе, чем были год назад. И продвигаемся в этом направлении еще дальше", - добавил он.

Гаврилов отмечает, что чем дольше война будет затягиваться, тем меньше шансов для российского Черноморского флота "выжить в ближайшей перспективе". "Сугубо из-за технологических решений, которые у нас будут закрывать эту тему. Поэтому пусть думают, пусть рассчитывают. Если кто-то сомневается - пусть ждет", - заинтриговал он.

Выход РФ из "зерновой сделки" и последствия - главное

После выхода России из зернового соглашения, в Минобороны РФ заявили, что будут считать суда с украинским зерном "перевозчиками оружия" и вовлеченными в российско-украинскую войну на стороне Украины.

В ответ Министерство обороны Украины заявило, что с 21 июля будет рассматривать все суда, следующие Черным морем в российские порты с портов на оккупированных территориях, как перевозящие оружие.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Военно-морские силы Вооруженных сил Украины имеют возможности, чтобы устроить "хлопок" кораблям, которые будут курсировать в порты России.

В Минобороны вспомнили о судьбе крейсера "Москва" и напомнили, что есть чем топить российские корабли.

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