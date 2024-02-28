О смыслах войны лидер Украины рассказал на совместной пресс-конференции с Эди Рамой.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что паузы в поставках оружия для Украины вдохновляют лидера России Владимира Путина думать, что ему удастся дожать мировое сообщество.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой в Тиране. Он объяснил, как именно должны действовать Украина и мир.

"Должны наращивать производство оружия. Украина предлагает совместное производство в сфере обороны. Я благодарен коллегам за готовность работать сейчас и работать вместе. Эта защита - это рабочие места и экономический рост", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что надо делать все возможное, чтобы не было никакой задержки в поставках оружия для украинских воинов.

"Каждая пауза в поставках, каждое сомнение, что мир готов защищаться - все это вдохновляет одного человека, и чем больше он видит наши дефициты, дефициты оружия, тем больше он думает, что якобы сможет дожать Европу и Запад. Это крайне опасная ситуация", - подчеркнул Зеленский.

Президент указал, по результатам саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", есть конкретные договоренности, в частности по укреплению украинской артиллерии.

Зеленский считает, что российский диктатор Путин не уважает никого и не хочет позволять никому жить свободно.

"И именно в этом смысл его войны. И именно поэтому, если его не остановить сейчас, он будет расширять эту агрессию. Украина подчеркивает: "Мы все в Европе должны быть готовы защищать свой суверенитет, национальное достоинство и образ жизни народов"", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что каждый находится под угрозой из-за действий современной России, которая имеет значительный инструментарий для дестабилизации. Он отметил, что свободный мир должен обладать большей уверенностью, в том числе и в собственных силах.

Кроме того, большое значение имеют единство и альянсы с Украиной. По убеждению Зеленского, надо сохранять единство, которое является путем к защите, миру и решению любых проблем.

"Я считаю, что Россия будет делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Она не проглотила Украину. Она не смогла", - сказал Зеленский.

Также он выразил благодарность государствам Западных Балкан и всего мира за оказание помощи Украине для ее укрепления. "Сейчас надо не делать пауз, а усиливать Украину, потому что Россия точно на этом не остановится", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что с премьером Албании они обсудили действия РФ, которая, очевидно, делает выводы относительно своих ошибок в Украине.

"И она будет дестабилизировать, если ей дать эти паузы. Если ей дать возможность выжить в этой агрессии против нас. Политически выжить Путину. И тогда она будет использовать другую тактику - она будет оказывать влияние на те страны, где она может получить сразу эффект успеха, а это значит - страны поменьше. И поэтому под угрозой, я уверен, и Балтийские государства, и Молдова, и Балканские государства", - подчеркнул Зеленский.

ВСУ отступили из Авдеевки из-за нехватки оружия

Многомесячное отсутствие утверждения дополнительной помощи от США приводит к дефициту боеприпасов на фронте. Это уже привело к отступлению Сил обороны Украины из Авдеевки. Защита города продолжалась с 2014 года.

Также, по оценкам аналитиков, в Украине заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны, которая критически важна для отражения российских воздушных атак.

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