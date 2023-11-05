Он уточнил, что по факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских оккупантов по воинам 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области. В своем видеообращении глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших воинов.

"Это трагедия, которой можно было избежать ... по факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование", - отметил он.

По словам Зеленского, министр обороны Рустем Умеров доложил ему о мерах, которые приняты, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, а также о том, кто и какие распоряжения давал.

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"Главное - установить полную правду о том, что произошло, и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий – в зоне дострела и аэроразведки врага – знает, как надо вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности", - подчеркнул президент.

Он добавил, что расследование должно дать родным погибших воинов и обществу "честные ответы" о том, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

Гибель военных 128-й бригады

Как сообщал УНИАН, 3 ноября возле села Заречное Запорожской области российские оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по бойцам 128-й бригады ВСУ, которые собрались на награждение. Сообщалось о нескольких десятках погибших и раненых.

Впоследствии в Минобороны пообещали, что по факту трагедии будет проведена проверка, а виновные будут наказаны.

5 ноября стали известны имена нескольких погибших военных. В частности, речь идет о заместителе командира батареи по морально-психологическому обеспечению Сергее Кузневе и командире артиллерийского взвода Дмитрии Милютине.

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