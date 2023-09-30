Речь идет о развитии оборонного производства с использованием современных технологий, производства снарядов, ракет и дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами сферы.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что комбинация новейших технологий и военной тактики поможет Украине одержать победу в войне, которую начала Россия с целью захвата и уничтожения Украинской государственности.

Как сообщает сайт президента Украины, Зеленский провел встречу с представителями оборонных компаний США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии, которые прибыли в Киев для участия в первом Международном форуме оборонных индустрий.

Собеседники обсудили перспективы партнерства и совместного производства вооружений, в частности с учетом военного опыта Украины.

Видео дня

"Воздушный щит и разминирование – это на сегодня два самых больших приоритета для нас", – констатировал глава государства.

Как отметил президент, речь идет как о средствах противовоздушной обороны, так и о производстве систем предупреждения, разведки и тому подобное.

"Мы должны это сделать. Это будет полезно не только для Украины, но и для Европы, для наших соседей", – убежден Зеленский.

Также, как подчеркнул глава государства, Украина заинтересована в производстве дальнобойных ракет и артиллерии с новыми возможностями.

По убеждению президента, именно комбинация новейших технологий и военной тактики поможет Украине одержать победу в войне с российским агрессором.

"Именно поэтому мы ставим приоритетом развитие оборонного производства с использованием современных технологий, производства снарядов, ракет, дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами сферы и с использованием нашего опыта их эксплуатации. Украина показала всему миру, что на самом деле работает, и я думаю, что мы можем делиться этим опытом", – отметил Владимир Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, Украина готова предложить специальные условия компаниям, которые проявят готовность совместно с нашей страной развивать оборонное производство.

"Это будет взаимовыгодное партнерство. Думаю, что это хорошее время и место, чтобы создать большой военный хаб", – резюмировал президент.

Альянс оборонных индустрий - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий. В этой связи, как отметил президент, была разработана соответствующая базовая декларация как основа альянса, к которой могут присоединиться компании, которые готовы "вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира".

Также, президент объявил, что Украина разрабатывает специальный экономический режим оборонно-промышленного комплекса, чтобы дать все возможности реализовать потенциал каждой компании, которая работает ради обороны в Украине.

Зеленский отмечает, что Украина создает специальный оборонный фонд для производства оружия, который будет наполняться от продажи конфискованных российских активов и за счет дивидендов от государственных оборонных активов.

Вас также могут заинтересовать новости: