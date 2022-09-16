Нужно быть готовыми "к долгому пути".

Контрнаступательные действия украинской армии против российских войск были очень эффективными, но это не сигнализирует о начале конца войны.

Такое заявление сделал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

Он заявил, что контратака Украины против российских войск была очень эффективной, но предупредил, что страны должны быть готовы к долгосрочной перспективе.

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"Конечно, чрезвычайно обнадеживает тот факт, что украинские вооруженные силы смогли отвоевать территорию, а также нанести удар по российским линиям. В то же время мы должны понимать, что это не начало конца войны, нам нужно быть готовыми к долгому пути", - сказал Столтенберг журналистам.

Ранее в Институте изучения войны сообщили, что Россия вдвое усилила скрытую мобилизацию в стране из-за продолжения контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что практически вся Харьковская область уже деоккупирована.

"Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным", - сказал он.

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