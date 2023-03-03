Глава государства уточнил, что не обо всех преступлениях пока известно, ведь значительная часть территории Украины пока остается оккупированной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Мариуполю и Волновахе, Оленовке и другим пока оккупированным городам еще предстоит раскрыть миру полную правду о зверствах российских оккупантов в Украине.

Зеленский сказал во время выступления на конференции "United for Justice" во Львове, что каждый выстрел, который забирает невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство, а каждое насилие - к законному и справедливому судебному решению.

"Это константы для цивилизованных и демократических стран. Для стран, в которых неуклонно обеспечивается правовластие. Но пришло время сделать это константами и для международных отношений... Мир нуждается в реальном воплощении верховенства права, которое гарантированно обезопасит человечество от права силы – источника всех агрессий", - подчеркнул он.

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Зеленский отметил, что в ответ на все преступления и несправедливости, вызванные российской агрессией против государства Украина и против цивилизованного устройства мира, должны быть предприняты все необходимые шаги.

"Шаги ради одного результата. Результата, который объединит цивилизованный мир. Засвидетельствует реальность верховенства международного права. А именно: президент Российской Федерации Владимир Путин и все его сообщники должны получить законные и справедливые приговоры. За все, что они наделали. Во имя и в память всех, чьи жизни они забрали, чьи судьбы они разрушили. За агрессию, которую они начали", - сказал он.

По словам президента, мир должен мощно ответить на российскую агрессию.

"Реальное верховенство права на глобальном уровне, а значит, действенное международное правосудие обезопасит мир от таких войн и их страшных последствий", - считает Зеленский.

Он напомнил, что только в течение года полномасштабного вторжения зарегистрировано более 70 тысяч российских военных преступлений.

Глава государства уточнил, что не обо всех преступлениях сейчас известно, ведь значительная часть территории Украины пока остается оккупированной.

"Впрочем понятно, какова тяжесть этих преступлений. Каков масштаб преступных проявлений агрессии России. Мы помним все. Мы помним Бучу и то, что делали там российские солдаты. Мы помним село Ягодное Черниговской области и фактически концлагерь, в который оккупанты превратили подвал сельской школы. Неделями там держали более 300 человек – от пожилых людей до малышей. В давке, в темноте, в духоте. Мы помним многочисленные издевательства и изнасилования взрослых и детей, которые навсегда изменили мировой взгляд на то, чем все же является Россия. Мы помним, что, убегая с украинской земли, оккупанты оставляют после себя пыточные и могилы", - добавил президент.

Он подчеркнул, что Мариуполю и Волновахе, Оленовке и десяткам других мест, куда Россия принесла смерть и страдания, еще предстоит раскрыть миру полную правду о зверствах оккупантов в Украине.

"А нам с вами предстоит подготовить полный инструментарий как на национальном, так и на международном уровнях, чтобы правосудие сработало по всем аспектам российской агрессии. И относительно всех виновников этой агрессии", - отметил Зеленский.

По его словам, спецтрибунал для РФ должен стать тем звеном, которое преодолеет проблему невозможности для Международного уголовного суда привлекать к ответственности именно за преступление агрессии.

Он также уточнил, что Украина понимает, что большинство российских преступлений на украинской земле и против украинских граждан получат справедливый ответ именно в пределах национальной юрисдикции.

Преступления РФ в Украине-последние новости

Россия заранее спланировала и финансировала центры для пыток в Украине. Следственный изолятор в Херсоне был частью сети из не менее 20 учреждений, которые, по словам украинских и международных юристов, были частью продуманной российской стратегии по уничтожению украинской идентичности.

В российских так называемых "лагерях перевоспитания" содержат около 6 тысяч украинских детей. По словам омбудсмена Лубинца, захватчики незаконно перемещают с временно оккупированных территорий детей ради того, чтобы они стали россиянами. Этим детям запрещают общаться на украинском языке, у них забирают украинские документы, их незаконно усыновляют.