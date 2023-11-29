Количество ракет у России не является невероятным, подчеркнул спикер Воздушных сил армии Украины.

В этом году можно ожидать больше дроновых атак со стороны российских захватчиков.

Об этом спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона. Отвечая на вопрос о "невероятном количестве" накопленных врагом ракет, он отметил, что Россия имеет примерно вдвое меньше ракет, чем было в прошлом году. "Давайте не будем пугать никого. Это не невероятное количество. Это фактически вдвое меньше чем у них было в прошлом году", - отметил Игнат. Он добавил, что неизвестно точное количество ракет у врага, который не афиширует свои запасы.

Представитель Воздушных сил отметил, что в прошлом году только крылатых ракет - Х-101 и Х-555, было выпущено более тысячи по объектам критической инфраструктуры Украины. "Это только крылатых, мы не считаем все остальные. Врагу приходилось накапливать свои запасы", - добавил он. При этом напомнил, что, по данным украинской разведки, ежемесячно оккупанты накапливали по 100 крылатых ракет. "800-900 ракет они могут иметь, но интенсивность использования ракет в течение прошлого отопительного сезона была очень высокой. В этом году оккупанты будут полагаться больше на дроновые атаки", - подчеркнул Игнат.

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По его словам, Россия будет изготавливать больше дронов - не только "Шахедов", но и "Ланцетов" и других российского производства, а также FPV -беспилотников. Игнат отметил, что дроны-камикадзе постоянно меняют маршруты, чтобы избежать сбития мобильными группами.

"Их задача - обойти по максимуму наши системы ПВО, поэтому противник ищет слабые места, обходя по границам областей, используя реки, автомобильные дороги, чтобы дроны были максимально мало заметными, и чтобы как можно больше дронов достигло своих целей. Поэтому и уничтожаются они уже на подступах к объектам, к городам, которые враг потенциально хочет поразить", - подчеркнул Игнат.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 ноября российские оккупанты снова атаковали территорию Украины ударными дронами типа "Шахед", которые запускали с направления Приморско-Ахтарск (РФ) и управляемыми авиационными ракетами Х-59 - из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что было запушено 21 БПЛА и три ракеты. Основное направление удара беспилотников - Хмельнитчина, а Х-59 - юг страны.

В результате боевой работы все вражеские ударные БПЛА уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты на Николаевщине. Третья - не достигла желаемой цели.

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