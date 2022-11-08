Так, по словам Подоляка власти Украины точно понимают и риски, и проблемы.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что РФ может повторить крупные ракетные атаки по критической инфраструктуре Украины.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, как наша страна готовится к такому сценарию. Так, в эфире телепроекта FREEДОМ, Подоляк отметил, что массированными ударами по украинской инфраструктуре Россия пытается наносить "энергетический геноцид".

"Мы это переживем! Будет ли нам тяжело? Безусловно! Будут ли попытки со стороны России нанести удары по нашей энергетике - конечно! На поле боя они проигрывают, у них другого формата войны больше нет. У них остался только один формат - геноцидный тип войны: они умышленно, не скрывая этого, даже бравируя этим, наносят удары по энергетике для того, чтобы лишить нас отопления, энергообеспечения, водоснабжения и тд. Это единственный способ России хоть как-то доказать, что она что-то в этом мире еще стоит", - объяснил он.

Так, по словам Подоляка власти Украины точно понимают и риски, и проблемы:

ускорили переговоры про системы противоракетной обороны и антидроновой обороны;

"Есть ускоренные поставки. Мы надеемся, что мы сможем закрыть небо уже в ближайшее время", - отметил Подоляк.

ремонт энергетических распределительных мощностей;

"Мы с нашими партнерами ищем возможности получить дополнительные трансформаторы, проводить в ускоренном режиме доставку этих элементов в Украину, проводить ремонтные работы - работаем крайне интенсивно над любым повреждениями", - заверил Подоляк.

ищем варианты любого физического усиления и физической защиты объектов энергетической инфраструктуры;

импорт электроэнергии;

"Мы понимаем, что на сегодняшний день Украина имеет дефициты энергетики. У нас есть договоренности с партнерами, чтобы частично дефицит электроэнергии можно было компенсировать, закупая объемы электроэнергии у наших партнеров. И они идут в переговорном процессе максимально на встречу", - заверил Подоляк.

Ракетные удары по Украине

Напомним, 6 ноября президент Зеленский, россияне накапливают силы для нового массированного удара по украинским городам. Среди целей оккупантов - объекты энергетики.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российские оккупанты усилят удары по критической инфраструктуре Украины в осенне-зимний период, поскольку они не имеют заметных успехов на фронте.

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