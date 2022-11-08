Они напомнили, что Кремль назначил командующим своих войск в Украине генерала Сергея Суровикина, который руководил интенсивными бомбардировками сирийских городов.

Западные партнеры должны увеличить и ускорить поставки оружия и ПВО в Украину, потому что Россия прибегнет к таким же бомбардировкам, что и в Сирии.

Об этом, как пишет BBC, заявили эксперты лондонского аналитического центра по обороне и безопасности RUSI.

В докладе, подготовленном лондонским аналитическим центром, отмечается, что "если западные страны не продлят и не увеличат поставки средств противовоздушной обороны в Украину, то Россия, скорее всего, применят те же методы бомбардировок, которые она использовала в Сирии, с разрушительным эффектом".

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Россия назначила командующим своих войск в Украине генерала Сергея Суровикина, который руководил интенсивными бомбардировками таких сирийских городов, как Алеппо.

Эксперты по вооружениям отметили, что Украине не хватает современных многоцелевых боевых самолетов. В частности, истребителей НАТО F-16, которых было построено тысячи. Но недостатком F-16 является то, что он нуждается в длинных взлетно-посадочных полосах, которые не будут достижимы для российских обстрелов.

Аналогом мог бы стать шведский самолет Grippen, который может действовать с небольших, незаметных лесных баз.

К этому времени оружие, поставляемое НАТО, почти все предназначалось для четко определенных оборонительных целей.

Отправка современных боевых самолетов была бы значительным шагом вперед, что может привести к эскалации в отношениях между Москвой и Западом.

Тем не менее, отчет RUSI призывает Запад не быть самоуспокоенным в вопросе противовоздушной обороны Украины. В докладе делается вывод, что только потому, что Россия не смогла уничтожить украинские зенитно-ракетные комплексы, ее военно-воздушные силы не повторили свою стратегию в Сирии, которая заключалась в превращении значительной части городов в руины. Поэтому пополнение оборонных средств Украины является насущным вопросом.

Генерал Суровикин: что известно о командующем войны в Украине

8 октября стало известно, что в Министерстве обороны РФ впервые назначили командующего оккупационной армией в Украине. Эта должность досталась 55-летнему Суровикину, ранее он принимал участие во Второй чеченской войне, вооруженном конфликте в Таджикистане и войне в Сирии.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский президент Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим оккупационной армией в Украине, чтобы переложить на него ответственность в случае поражения. По его словам, прозвище "Мясник из Алеппо" подходит Суровикину больше всего.

Глава московского бюро Financial Times Макс Седдон назвал Суровикина коррумпированным и брутальным генералом даже по стандартам российской армии.

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