Соответствующие указы он подписал сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще почти 300 украинских военных.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

Президент отметил, что подписал новые указы о награждении украинских воинов.

Видео дня

"293 участника боевых действий отмечены государственными наградами", - сказал Зеленский.

Напомним, также Зеленский в очередной раз призвал не оглашать результаты действий ВСУ до официальных сообщений. Президент попросил не усложнять своей спешкой задачи для украинской армии.

Контрнаступление ВСУ прокомментировал также и главнокомандующий Валерий Залужный. Он подтвердил тезис, озвученный Зеленским накануне, что в течение последних нескольких дней ВСУ освободили от захватчиков более тысячи квадратных километров украинской земли.

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупацию ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, которое было под контролем РФ 6 месяцев.

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