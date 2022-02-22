Президент Украины Владимир Зеленский заявил об издании приказа о призыве резервистов в особый период.
Об этом он сообщил во время видеообращения во вторник вечером.
Глава государства уточнил, что речь идет исключительно о гражданах, зачисленных в оперативный резерв. По словам президента, в общей мобилизации потребности нет.
"Должны повысить готовность украинского войска ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке. По решению Главнокомандующего Вооруженных Сил в ближайшее время также будут проведены учебные сборы резервистов системы теробороны", - добавил Зеленский.
Он также призвал политиков быть государственными деятелями и отбросить свои амбиции ради Украины.
Напомним, что вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".
Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.
В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.
В НАТО заявили, что Россия перешла от скрытых попыток дестабилизировать Украину до открытых военных действий.