Президент в очередной раз обратился к украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об издании приказа о призыве резервистов в особый период.

Об этом он сообщил во время видеообращения во вторник вечером.

Глава государства уточнил, что речь идет исключительно о гражданах, зачисленных в оперативный резерв. По словам президента, в общей мобилизации потребности нет.

"Должны повысить готовность украинского войска ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке. По решению Главнокомандующего Вооруженных Сил в ближайшее время также будут проведены учебные сборы резервистов системы теробороны", - добавил Зеленский.

Он также призвал политиков быть государственными деятелями и отбросить свои амбиции ради Украины.

Напомним, что вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

В НАТО заявили, что Россия перешла от скрытых попыток дестабилизировать Украину до открытых военных действий.