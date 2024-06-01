Главная цель России - нормализовать террор, использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решимости партнеров Украины, сказал он.

В ночь на 1 июня российские оккупанты осуществили массированный ракетный удар по Украине. Целями стали гражданские люди, инфраструктура, энергетические объекты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео последствий российской атаки. Он заявил, что Россия применила большой арсенал оружия.

"Это то, с чем воюет Россия. Этой ночью очередной обстрел из более 50 ракет различных типов и около 50 дронов "Шахед" был направлен на юг, центр и запад Украины. Я благодарен нашим воинам за то, что большинство из них уничтожено, но были и попадания. Все службы работают на месте, чтобы обеспечить восстановление и помощь. Каждый пострадавший получит всю необходимую помощь", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что главная цель России - нормализовать террор, использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решимости партнеров Украины.

"Российские террористы понимают только язык силы. И единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой - своевременно принимать эффективные решения. Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы сумасшедшие в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей", - добавил президент.

Зеленский отметил, что партнеры точно знают, что для этого нужны дополнительные "Петриоты" и другие современные системы ПВО для Украины, ускорение и расширение поставок F-16 в Украину и обеспечение наших воинов всеми необходимыми возможностями.

"Только тогда, когда Путин потеряет возможность бить по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он будет вынужден прекратить свой террор. Это испытание на человечность и решимость для свободного мира. Или мы вместе пройдем этот тест, или мир погрузится в еще большую дестабилизацию и хаос", - добавил президент.

Ночной удар по Украине - что известно

Утром 1 июня стало известно, что россияне ударили по украинской территории ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Сообщалось, что взрывы раздавались, в частности, в Запорожье и Виннице.

Впоследствии стало известно, что оккупанты осуществили массированный удар по нашей территории. Под ударом оказались энергетические объекты, расположенные в пяти областях.

Атакованы энергообъекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях.

Всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БпЛА. В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель.

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