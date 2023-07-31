Как сказал президент Украины, Путин является неадекватным человеком и радикально настроен на уничтожение людей в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что российский флот президента РФ Владимира Путина не может высадиться в украинских портах с целью оккупации, потому что будет весь потоплен.

Об этом глава государства сказал в интервью бразильскому вещателю Globo.

Зеленский сказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин решил блокировать экспорт украинского зерна для уничтожения конкуренции и зарабатывания средств на продаже зерна через Россию.

Видео дня

Президент Украины добавил, что таким образом РФ вызывает увеличение цены на товар, который становится "эксклюзивом на крови".

"Это адекватно, что человек стреляет по портам? Давайте просто поговорим об этом. То есть, он не может оккупировать эти порты. То есть это не военные действия. Это даже не о войне. То есть он не может высадиться у нас в портах. Невозможно. У него нет способности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам так близко. И он это прекрасно знает и ориентируется. Он не может оккупировать. Это не военная цель. Он стреляет по Одессе, по портам и по историческому центру", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи, президент Украины советует всем ответить на вопросы, а для чего Путин это делает, потому что, как подчеркнул Зеленский, это российский терроризм, чтобы терроризировать население.

Зеленский сказал, что Путин является неадекватным человеком вместе с окружением, и радикально настроен на уничтожение людей в Украине.

Выход РФ из зернового соглашения

Как сообщал УНИАН, 17 июля Россия официально заявила о выходе из зерновой сделки, которая предусматривала экспорт украинского зерна Черным морем.

После этого российские военные начали ракетно-дроновые удары против портовой инфраструктуры Украины и зерновых хранилищ. Также РФ объявила, что собирается топить гражданские суда, которые направляются в украинские порты через Черное море, со ссылкой на то, что эти суда перевозят оружие и боеприпасы.

Вас также могут заинтересовать новости: