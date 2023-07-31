Противник сконцентрировал все, что у него есть, отметили в Офисе президента.

Контрнаступление ВСУ 2023 продолжается, и стоит ждать хороших новостей с фронта.

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью программе "Аргумент" рассказал, что "Россия сконцентрировала все, что у нее есть". По его словам, "она понимает, что это ставка на выживание".

Подоляк добавил, что нашим воинам необходимо уничтожить очень много противников - "не просто какую-то там одну часть или одну бригаду".

"Конечно, ждать хороших новостей. Потому что это объективный процесс. Да, это не линейный процесс, когда ты можешь точно прогнозировать конкретные даты… у нас есть еще одна математическая проблема - несвоевременность поставок (от партнеров - Ред.), то есть все договорено, но поставки растянуты по времени, а это определяет темпы продвижения…", - сказал он.

Контрнаступление Украины - новости, которые стоит знать сегодня

10 июня украинская сторона официально подтвердила, что наши бойцы начали контрнаступательные операции. Защитники и защитницы Украины оттесняют врага на юге и на Донбассе - на Бердянском, Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Уже деоккупированы ряд населенных пунктов, в частности, Старомайорское Донецкой области, и созданы условия для освобождения города Бахмут. Россия понесла огромные потери. Общие потери врага на 31 июля 2023 года составляют приблизительно 246 190 противников.

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