25 марта российский диктатор заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии

Заявление подозреваемого в совершении военных преступлений президента Российской Федерации Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси свидетельствует о том, что ему страшно и что он проигрывает.

"Путин очень предсказуем. Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проигрывает и ему осталось только пугать тактикой", - сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Кроме того, российский лидер своими действиями нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

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"И второе: он снова фиксирует свое участие в совершении преступления. Нарушая Договор о нераспространении ядерного оружия", - добавил советник руководителя ОП.

Ядерное оружие в Беларуси

Как сообщал УНИАН, 25 марта российский лидер Путин заявил, что разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси.

По его словам, белорусский диктатор Александр Лукашенко уже долгое время просил его разместить такое оружие в стране. До 1 июля должно завершиться строительство в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия. Кроме того, Беларуси передан ракетный комплекс "Искандер", который может использовать это оружие, и самолеты, которые могут нести ядерные ракеты.

Аналитики ISW, что Путин, предположительно, пообещал Лукашенко разместить на территории Беларуси ядерное оружие еще до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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