Преступление совершили год назад на оккупированной части Харьковской области.

Служба безопасности Украины установила трех российских военных, которые год назад изнасиловали украинскую женщину. По данным следствия, это групповое изнасилование совершили во время захвата части Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники входят в состав 99-го артиллерийского полка ВС РФ.

"Весной прошлого года они ворвались на территорию домовладения в одном из населенных пунктов региона, где проживала женщина вместе с семьей. Угрожая расстрелом семьи, они заставили ее поехать вместе с ними. При этом рашисты завязали глаза потерпевшей, чтобы она не могла узнать местность. Пользуясь тем, что женщина не могла сопротивляться, – все они по очереди изнасиловали ее", - говорится в сообщении.

В результате сексуального насилия потерпевшая получила травмы. Это подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы.

Следователи сообщили оккупантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

Местонахождение подозреваемых устанавливается.

Военные преступления рашистов

Осенью прошлого года ООН представила отчет, который охватывает период мониторинга с 1 февраля по 31 июля 2022 года, по ситуации с правами человека в Украине. В отчете задокументировано 5 996 погибших, в том числе 382 ребенка, и 8 848 раненых. В отчете подчеркивалось, что это подтвержденные случаи, но фактические цифры значительно больше.

В течение отчетного периода было задокументировано 9 случаев изнасилований - 8 женщин и одного ребенка, 15 случаев сексуального насилия в отношении мужчин.

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