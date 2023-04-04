Служба безопасности Украины установила трех российских военных, которые год назад изнасиловали украинскую женщину. По данным следствия, это групповое изнасилование совершили во время захвата части Харьковской области.
Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники входят в состав 99-го артиллерийского полка ВС РФ.
"Весной прошлого года они ворвались на территорию домовладения в одном из населенных пунктов региона, где проживала женщина вместе с семьей. Угрожая расстрелом семьи, они заставили ее поехать вместе с ними. При этом рашисты завязали глаза потерпевшей, чтобы она не могла узнать местность. Пользуясь тем, что женщина не могла сопротивляться, – все они по очереди изнасиловали ее", - говорится в сообщении.
В результате сексуального насилия потерпевшая получила травмы. Это подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы.
Следователи сообщили оккупантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц).
Местонахождение подозреваемых устанавливается.
Военные преступления рашистов
Осенью прошлого года ООН представила отчет, который охватывает период мониторинга с 1 февраля по 31 июля 2022 года, по ситуации с правами человека в Украине. В отчете задокументировано 5 996 погибших, в том числе 382 ребенка, и 8 848 раненых. В отчете подчеркивалось, что это подтвержденные случаи, но фактические цифры значительно больше.
В течение отчетного периода было задокументировано 9 случаев изнасилований - 8 женщин и одного ребенка, 15 случаев сексуального насилия в отношении мужчин.