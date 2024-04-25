Как эти комплексы себя покажут в бою, будет понятно в ближайшее время, отметил эксперт

Новые российские ЗРК С-500 похожи на американские комплексы Patriot, изготовленные с задержкой в 40 лет, заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 канал.

По его словам, россияне только сейчас решили разделить функции ЗРК - против воздушных целей и против баллистики.

"С-500 пытаются скопировать механизм уничтожения целей Patriot, - отметил Свитан. - Большой вопрос относительно тактико-технических данных. Они действительно могут быть "аналоговнетные", завышены как всегда".

К примеру, напомнил эксперт, оказалось, что половина механизмов российского ЗРК С-400 "Триумф" - это механизмы С-300. В итоге, из-за того, что заявленные характеристики не соответствовали реальным техническим данным, от таких ЗРК отказался ряд стран. Похожая ситуация, считает Роман Свитан, может быть и с российскими ЗРК С-500:

"Заявили они, конечно, серьезные дальности, иногда за пределами возможного. Как они себя покажут в бою, будет понятно в ближайшее время".

ЗРК С-500 - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, Россия заявила о первой поставке в войска новейших ЗРК С-500 "Прометей".

Этим комплексам россияне приписали уникальные возможности. В частности, дальность поражения целей в 500 или даже 600 км.

Сообщалось, что разработка комплекса с возможностями противоракетной обороны якобы началась в РФ в 2002 году.

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