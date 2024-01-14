Используя сложные погодные условия, враг продолжает наносить удары FPV-дронами.

На одном из направлений пограничники с позывными "Француз" и "Филин" отбили нападение сразу десятка вражеских FPV-дронов. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что, используя сложные погодные условия, враг продолжает наносить удары FPV-дронами. Однако вооруженные антидроновыми ружьями пограничники ловко ликвидируют беспилотную авиацию противника.

"На Запорожском направлении бойцы Госпогранслужбы с позывными "Француз" и "Филин" отбили десяток БПЛА захватчиков", - рассказали охранники границы.

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В частности, операторы с легкостью расправились со всеми "убийственными" птичками, даже одну из них затрофеили: дрон запутался в линии электропередач, а убийственный груз приземлился без детонации.

Беспилотники на фронте

Напомним, это уже второй подобный случай с начала года. На днях украинские защитники с помощью специального вооружения тоже виртуозно обезвредили сразу десяток FPV-дронов на Запорожском направлении. Ставка противника была на массовость, и операторам высокотехнологичного антидронового ружья удалось заглушить сигналы и связь вражеских дронов. "Птички", потеряв ориентацию, зависали в воздухе и взрывались. Одного "камикадзе" защитники мастерски приземлили без детонации.

А за несколько дней до того, также на Запорожском направлении, пограничные группы противодействия беспилотным летательным аппаратам свели на нет планы врага - пограничники с позывными Моцарт и Тайга уничтожили семь вражеских беспилотников. Приближение дронов защитники распознали по соответствующему звуку, "укротили" волновое поле и минуснули дроны-убийцы - один беспилотник удалось аккуратно приземлить, остальные взорвались в воздухе.

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