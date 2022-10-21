Их поразила тактика террора, которую применяет Россия против Украины.

Ракетные обстрелы и атаки дронов Российской Федерации по объектам критической инфраструктуры и городов Украины поразили западные страны. Теперь партнеры хотят как можно быстрее помочь закрыть украинское небо.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона.

"Наши враги начали новую тактику террора, используя крылатые и баллистические ракеты, а также дроны, особенно иранского производства, против гражданских объектов. И это... поразило наших партнеров", – рассказал он.

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По словам министра обороны, партнеры Украины даже не обсуждают вопрос "усталости от войны".

"Наоборот, мы оперативно обсуждали решения, которые сейчас начинаем нарабатывать по защите украинского неба", – добавил Резников.

Он отметил, что Украина не получит все системы и вооружения сразу, потому что для этого нужно время.

"Но сегодня партнеры очень амбициозно смотрят на эту задачу – помочь закрыть украинское небо", – сказал министр.

Российские удары по энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате массированного ракетного удара 10 октября пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

19 октября оккупанты обстреляли Бурштынскую ТЭС и энергообъект в Винницкой области.

На сегодня уже около 40% общей энергетической инфраструктуры Украины серьезно поврежден в результате российских обстрелов.

В офисе президента заявили, что с 20 октября по всей стране будут вводиться ограничения на поставки электрической энергии.

Кроме того, с 7:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

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