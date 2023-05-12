Российские оккупанты серьезно ошибались в стремлении сделать с острова военную базу.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный объяснил, почему важно было освободить остров Змеиный. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Остров Змеиный не имеет стратегического значения для обороны украинских границ, поэтому россияне совершили огромную ошибку, стянув туда людей, стянув туда пушки и ракеты", - рассказал Залужный.

Он также пояснил, что средства противовоздушной обороны россиян, которые базировались на острове, достаточно серьезно перекрывали работу наших ракет.

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"Они думали учредить там военный гарнизон и что он будет там существовать, и этот гарнизон известно сколько просуществовал. Но сделать так, чтобы противника там не было, это было нашей задачей", - подчеркнул главнокомандующий.

Освобождение змеиного от оккупантов - детали

Остров Змеиный, расположенный к югу от Одессы, был захвачен россиянами в первый день вторжения. После нескольких месяцев борьбы за остров русские приняли решение бежать с острова, назвав это "шагом доброй воли".

4 июля 2022 года над островом снова был поднят украинский флаг. Было принято решение не оставлять военный гарнизон на Змеином, поскольку ему бы грозили удары российских ракет и авиации.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, почему было важной задачей освободить остров Змеиный от российской оккупации.