Закон передан на подпись президенту 16 апреля.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал закон о мобилизации, теперь он направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как отмечается в карточке законопроекта на сайте парламента, 15 апреля закон был возвращен с подписью председателя ВР, а сегодня, 16 апреля, закон направлен на подпись президенту Украины.

Речь идет о соответствующем проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета (№10449).

Видео дня

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 11 апреля ВР приняла в целом законопроект о моби лизации №10449.

Перед этим народные депутаты проголосовали, в частности за изъятие из законопроекта нормы о демобилизации, которая была в первом чтении. Она предусматривала увольнение со службы военных, которые в целом отслужили 36 месяцев во время действия военного положения.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин прокомментировал принятие закона о мобилизации народными депутатами Украины.

"Там прописаны механизмы, которые могут улучшить мобилизацию. Прежде всего речь идет об учете военнообязанных. Государство должно знать, кто забронирован, кто может быть мобилизован, кто имеет отсрочку и тому подобное. Также там четко прописаны права и механизмы работы ТЦК и СП. Ведь это становилось поводом для спекуляций, в том числе и во время российских ИПСО. Сейчас это все прописано и нормировано", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: