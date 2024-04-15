По словам Лазуткина, одним из главных преимуществ нового законопроекта является введение дополнительных поощрений для военнообязанных.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин прокомментировал принятие закона о мобилизации народными депутатами Украины.

"Там прописаны механизмы, которые могут улучшить мобилизацию. Прежде всего речь идет об учете военнообязанных. Государство должно знать, кто забронирован, кто может быть мобилизован, кто имеет отсрочку и тому подобное. Также там четко прописаны права и механизмы работы ТЦК и СП. Ведь это становилось поводом для спекуляций, в том числе и во время российских ИПСО. Сейчас это все прописано и нормировано", – сказал Лазуткин в эфире телемарафона.

Он также отметил, что в обновленном законе о мобилизации предусмотрен ряд новых поощрений для людей, которые станут в ряды Сил обороны Украины.

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"Кроме того, там есть нормы, которые можно считать поощрительными для военнообязанных. Это те же 150 тысяч гривень на приобретение автомобиля, 50% от первого взноса, если человек хочет приобрести жилье в кредит, 100 тысяч гривень после первого года службы. Кроме того, военные, которые выведены из распоряжения командира воинской части из-за длительного лечения, они будут постоянно получать нормальную зарплату, которая позволит им жить и лечиться", – пояснил Лазуткин.

Кроме того, спикер Минобороны прокомментировал введение повторной ВВК для людей, которые после 24 февраля получили 2 или 3 группу инвалидности.

"Были довольно вопиющие случаи в том числе и с получением инвалидности. По итогам этого процесса можно будет говорить о коррупционной составляющей, если не подтвердится инвалидность у этих групп и их будет много, то соответствующим органам надо будет обратить внимание. В том, что там большой мобилизационный потенциал, об этом говорить не приходится. Определенный процент можно будет привлечь в Силы обороны, но в первую очередь надо привлекать тех, кто готов воевать за свое государство", – отметил он.

Закон о мобилизации: что известно

Недавно Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о мобилизации. Решение поддержали 283 народных депутата.

Незадолго до этого депутаты в отдельном голосовании поддержали исключение правки о демобилизации для военных. На это отреагировали в Минобороны, заявив, что демобилизация – это процесс, который говорит о переходе к мирному времени.

В то же время в законе о мобилизации учли правку о праве на отсрочку от мобилизации всем аспирантам – и бюджетникам, и контрактникам. Призыву также не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который является выше ранее полученного уровня.

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