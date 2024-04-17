16 апреля 2024 года президент Украины подписал новый закон о мобилизации. Он предусматривает ряд новых ограничений для военнообязанных, а также компенсации для военнослужащих. Подробнее об основных изменениях рассказываем ниже.
- Как меняется военный учет
- Уклонение от призыва - какие будут наказания
- Отмена срочной службы - что вместо нее
- Мобилизация студентов и женщин
- Ограниченно годные и повторная ВВК
- Компенсации для военных и демобилизация военнослужащих
- Когда вступит в силу новый закон о мобилизации
Как меняется военный учет
Одно из основных изменений, прописанных в новом законе - это учет военнообязанных. После того, как закон вступит в силу, все военнообязанные в течение 60 дней обязаны уточнить свои данные в ТЦК, ЦПАУ или же в электронном кабинете призывника (на выбор).
Также, пока действует военное положение в стране, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их, если этого потребуют сотрудники ТЦК, полиция, а также при пересечении границы.
Электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста появится на базе реестра "Оберіг". Ранее мы рассказывали, что такое реестр военнообязанных в Украине, как он работает и какие данные в нем содержатся.
В то же время электронный кабинет призывника не является обязанностью - его можно создавать по желанию, поэтому наказания за отсутствия кабинета не будет. Не будут отправлять и электронные повестки. Но вот санкции для уклонистов ужесточаются.
Уклонение от призыва - какие будут наказания
В случае, если в течение 60 дней военнообязанный не уточняет свои данные, новый закон о мобилизации предусматривает новые санкции:
- ограничение на управление автомобилем - ТЦК сможет обращаться в суд с таким ходатайством, а суд в течение 30 дней принимает решение;
- ограничение на консульские услуги для военнообязанных за границей - без уточнения данных такие услуги предоставляться не будут.
Также существенно возрастут штрафы для уклонистов.
Отмена срочной службы - что вместо нее
Срочная служба в Украине отменена. Вместо нее вводится базовая военная подготовка, в частности, в вузах. Эта подготовка будет длиться до трех месяцев во время военного положения, и до пяти - в мирное время.
С 1 сентября 2025 года все студенты обязаны будут проходить такую военную подготовку, но те, кто прошли ее, не могут быть мобилизованы, пока не достигнут 25 лет.
Напомним, что ранее призывной возраст в Украине снизили до 25 лет.
Мобилизация студентов и женщин
Студенты вузов и заведений профтехобразования, которые учатся на очной форме, преподаватели, которые работают не менее, чем на три четверти ставки, не подлежат призыву на военную службу.
Мобилизация женщин проводиться не будет - пойти на военную службу женщины могут лишь добровольно.
Ограниченно годные и повторная ВВК
Термин "ограниченно пригодный" как таковой исключен из законодательства.
Те, кто был признан ограниченно пригодными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев повторно пройти медицинское обследование - ВВК.
Компенсации для военных и демобилизация военнослужащих
В законе не предусмотрена демобилизация тех, кто служит, после 36 месяцев службы по решению Ставки главнокомандующего (этот пункт был в первоначальной версии законопроекта). Исключение - лишь для тех, кто имеет инвалидность или вернулся из плена.
В то же время для военнослужащих утверждены вознаграждения и компенсации:
- за уничтоженную вражескую технику - от 12 112 до 908 400 грн (от 4 до 300 прожиточных минимумов) и дополнительный отпуск, но не больше 15 календарных дней за год;
- при заключении первого контракта - 50% компенсации первого взноса по ипотечному кредиту по программе "єОселя", после первого года службы - дополнительно 100 тыс. грн, и после второго года службы - еще 100 000 грн;
- при заключении контракта - сертификат на покупку автомобиля (или другого ТС) в размере 150 тыс. грн (сертификат могут получить в течение 3 месяцев).
Семьям тех военных, которые погибли при исполнении обязанностей - выплаты в размере не менее 15 млн грн.
Когда вступит в силу новый закон о мобилизации
Новый закон о мобилизации вступает в силу через месяц со дня, следующего после его обнародования. 17 апреля 2024 он был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины", то есть, вступает в силу закон 18 мая 2024 года.