Новый закон о мобилизации подписан президентом и заработает спустя месяц после опубликования - рассказываем, какие изменения в нем прописаны и кого они коснутся.

16 апреля 2024 года президент Украины подписал новый закон о мобилизации. Он предусматривает ряд новых ограничений для военнообязанных, а также компенсации для военнослужащих. Подробнее об основных изменениях рассказываем ниже.

Как меняется военный учет

Одно из основных изменений, прописанных в новом законе - это учет военнообязанных. После того, как закон вступит в силу, все военнообязанные в течение 60 дней обязаны уточнить свои данные в ТЦК, ЦПАУ или же в электронном кабинете призывника (на выбор).

Также, пока действует военное положение в стране, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их, если этого потребуют сотрудники ТЦК, полиция, а также при пересечении границы.

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Электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста появится на базе реестра "Оберіг". Ранее мы рассказывали, что такое реестр военнообязанных в Украине, как он работает и какие данные в нем содержатся.

В то же время электронный кабинет призывника не является обязанностью - его можно создавать по желанию, поэтому наказания за отсутствия кабинета не будет. Не будут отправлять и электронные повестки. Но вот санкции для уклонистов ужесточаются.

Уклонение от призыва - какие будут наказания

В случае, если в течение 60 дней военнообязанный не уточняет свои данные, новый закон о мобилизации предусматривает новые санкции:

ограничение на управление автомобилем - ТЦК сможет обращаться в суд с таким ходатайством, а суд в течение 30 дней принимает решение;

ограничение на консульские услуги для военнообязанных за границей - без уточнения данных такие услуги предоставляться не будут.

Также существенно возрастут штрафы для уклонистов.

Отмена срочной службы - что вместо нее

Срочная служба в Украине отменена. Вместо нее вводится базовая военная подготовка, в частности, в вузах. Эта подготовка будет длиться до трех месяцев во время военного положения, и до пяти - в мирное время.

С 1 сентября 2025 года все студенты обязаны будут проходить такую военную подготовку, но те, кто прошли ее, не могут быть мобилизованы, пока не достигнут 25 лет.

Напомним, что ранее призывной возраст в Украине снизили до 25 лет.

Мобилизация студентов и женщин

Студенты вузов и заведений профтехобразования, которые учатся на очной форме, преподаватели, которые работают не менее, чем на три четверти ставки, не подлежат призыву на военную службу.

Мобилизация женщин проводиться не будет - пойти на военную службу женщины могут лишь добровольно.

Ограниченно годные и повторная ВВК

Термин "ограниченно пригодный" как таковой исключен из законодательства.

Те, кто был признан ограниченно пригодными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев повторно пройти медицинское обследование - ВВК.

Компенсации для военных и демобилизация военнослужащих

В законе не предусмотрена демобилизация тех, кто служит, после 36 месяцев службы по решению Ставки главнокомандующего (этот пункт был в первоначальной версии законопроекта). Исключение - лишь для тех, кто имеет инвалидность или вернулся из плена.

В то же время для военнослужащих утверждены вознаграждения и компенсации:

за уничтоженную вражескую технику - от 12 112 до 908 400 грн (от 4 до 300 прожиточных минимумов) и дополнительный отпуск, но не больше 15 календарных дней за год;

при заключении первого контракта - 50% компенсации первого взноса по ипотечному кредиту по программе "єОселя", после первого года службы - дополнительно 100 тыс. грн, и после второго года службы - еще 100 000 грн;

при заключении контракта - сертификат на покупку автомобиля (или другого ТС) в размере 150 тыс. грн (сертификат могут получить в течение 3 месяцев).

Семьям тех военных, которые погибли при исполнении обязанностей - выплаты в размере не менее 15 млн грн.

Когда вступит в силу новый закон о мобилизации

Новый закон о мобилизации вступает в силу через месяц со дня, следующего после его обнародования. 17 апреля 2024 он был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины", то есть, вступает в силу закон 18 мая 2024 года.

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