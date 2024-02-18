На захвате города агрессором война не заканчивается.

Захват Авдеевки, вероятно, укрепит моральный дух россиян накануне перевыборов Владимира Путина, которые состоятся в марте. Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что оккупация Авдеевки является крупнейшим достижением России после битвы за Бахмут в мае 2023 года. При этом россияне утверждают, что некоторые украинские силы все еще остаются на территории коксохимического завода, хотя никаких доказательств этому не приводят.

"Авдеевка пережила десятилетия конфликта. Она имеет особый символизм для России, поскольку в 2014 году ее ненадолго захватили поддерживаемые Москвой сепаратисты, которые захватили часть Восточной Украины, но затем была отвоевана украинскими войсками, которые построили большие укрепления", - пишет Reuters.

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По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, битва за Авдеевку показала потребность в современных системах противовоздушной обороны для противодействия управляемым авиабомбам и дальнобойному оружию для уничтожения формирований противника. По его словам, нужны также артиллерийские снаряды.

3-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая на этой неделе была переброшена в Авдеевку, сообщила после отступления, что россияне не снижают темпов наступления после захвата города.

"Мы продолжаем удерживать рубеж в районе Авдеевки", - говорится в сообщении бригады.

Выход ВСУ из Авдеевки: последние новости

Как писал УНИАН, 17 февраля украинское военное командование отчиталось об окончательном выходе Сид обороны из Авдеевки, которую россияне активно штурмовали с начала октября. Несмотря на единичные случаи попадания бойцов в плен, окружения значительных сил удалось избежать.

В пресс-центре Сил обороны Таврического направления также обнародовали потери оккупантов за 4 месяца активной фазы боев за Авдеевку. С 10 октября прошлого года до момента вывода украинских сил из города агрессор потерял в этом сражении более 47 тысяч солдат, более 360 танков, почти 250 артсистем, ориентировочно 750 боевых бронемашин и 5 самолетов.

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