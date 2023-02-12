Практически каждый день там происходят около 50 боевых столкновений.

Эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко заявил, что украинские и российские военные под Бахмутом Донецкой области ведут артиллерийские дуэли. Кроме того, там ведутся стрелковые бои на очень коротких дистанциях.

"Ни мы, ни враг не имеем возможности активно где-то пользоваться бронированной техникой. Сейчас происходят артиллерийские дуэли, с одной стороны, а с другой стороны – пехота работает против пехоты. Практически каждый день происходят около 50 боевых столкновений, стрелковые и пехотные бои. Это самый тяжелый и самый неблагодарный вид работы", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам эксперта, во время таких боев соотношение потерь меньше, чем на расстоянии.

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"Мы, конечно, тоже в разы больше пехоты сейчас кладем, но и сами, конечно, платим кровью за каждый метр украинской земли", – резюмировал Варченко.

Бои за Бахмут: актуальные новости

Украинские военные уже несколько месяцев героически обороняют Бахмут Донецкой области от атак врага. За это время российские оккупанты почти полностью уничтожили инфраструктуру города.

11 февраля 2023 года под Бахмутом украинские пограничники "приземлили" российский боевой самолет. Вероятно, это был штурмовик Су-25.

Кроме того, в ГПСУ показали, как очередная попытка штурмовать украинские позиции закончилась провалом для путинских военных. Пограничники опубликовали кадры боя, в результате которого захватчики понесли потери.

В то же время представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что за сутки 10 февраля вблизи Бахмута было зафиксировано 54 боестолкновения. Такое количество является рекордным за один день.

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