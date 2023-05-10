В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

В течение суток российские оккупанты нанесли 23 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. "Для ракетных ударов враг использовал ракеты разных типов, большая их часть была уничтожена нашими защитниками, но, к сожалению, имеем и попадание. В частности, 5 ракет С - 300 по городам Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновка", - отметили в Генштабе.

Там предупредили, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает тактику террора.

Видео дня

В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам.

"За прошедшие сутки наши защитники сбили шесть вражеских БпЛА разных типов, три из них - типа "Шахед"", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, два артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Война в Украине: Новости

Наиболее сложным участком фронта пока остается Донбасс. Там идут ожесточенные бои, особенно в районе Бахмута.

При этом ВСУ готовятся к предстоящего контрнаступления. Украинские власти заявляли, что целью этой операции станет освобождение оккупированных украинских территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: